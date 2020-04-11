Боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены военные

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Наемники применяли запрещенные минскими соглашениями минометы

С начала 11 апреля российские незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов были ранены трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня оккупационные силы обстреливали подразделения Объединенных в районе населенных пунктов Новотошковское, Новозвановка, Славное и Широкино. Боевики применяли запрещенные минометы 82-го и 120-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Украинские подразделения открывали огонь в ответ.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в районе Петровского на Донбассе. Зеленскому доложили, что в течение последнего времени ситуация на участке контролируемая и спокойна.