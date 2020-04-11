ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены военные

Новости » Происшествия     11.04.2020 - 18:26
Боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены военные
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Наемники применяли запрещенные минскими соглашениями минометы

С начала 11 апреля российские незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов были ранены трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня оккупационные силы обстреливали подразделения Объединенных в районе населенных пунктов Новотошковское, Новозвановка, Славное и Широкино. Боевики применяли запрещенные минометы 82-го и 120-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Украинские подразделения открывали огонь в ответ.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в районе Петровского на Донбассе. Зеленскому доложили, что в течение последнего времени ситуация на участке контролируемая и спокойна.

На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатомета, есть раненый Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных вблизи Новотошковского
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь