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Бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військових

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 18:26
Бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Найманці застосовували заборонені мінськими угодами міномети

З початку 11 квітня російські незаконні збройні формування 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілів було поранено трьох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні окупаційні сили обстрілювали підрозділи Об'єднаних в районі населених пунктів Новотошківське, Новозванівка, Славне та Широкине. Бойовики застосовували заборонені міномети 82-го та 120-го калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В результаті ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідав ділянку розведення сил в районі Петрівського на Донбасі. Зеленському доповіли, що протягом останнього часу ситуація на ділянці контрольована та спокійна.

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