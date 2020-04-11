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Зеленский посетил участок разведения сил на Донбассе

Новости » Политика     11.04.2020 - 15:58
Зеленский посетил участок разведения сил на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский посетил Донбасс (president.gov.ua)

Зеленский ознакомился с ситуацией в районе Петровского

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит на участок разведения сил в районе Петровского на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным Офиса президента, Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на участке разведения №3 в районе Петровского. Как доложили военные, ситуация на участке в течение последнего времени контролируемая и спокойна.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - заявил президент.

Кроме того, главе государства рассказали о том, как украинские подразделения ведут наблюдение за передвижением подразделений пророссийских боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, 17 марта незаконные вооруженные формирования России с гранатометов и стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил в районе Петровского.

Также РБК-Украина писало, что 11 апреля вблизи населенного пункта Новотошковское в результате обстрела пророссийских боевиков двое украинских военных получили ранения. Оккупанты применяли минометы 120-го калибра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Украинские подразделения также отвечали на огонь противника.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассРазведение сил
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