Бойовики сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 25 березня, в районі операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" було здійснено обстріл поруч з Авдіївкою, поблизу Водяного, в районі населеного пункту Красногорівка і поруч з Піски.

Також були зафіксовані обстріли неподалік Оріхове і поруч з Кримським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 25 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Підрозділу Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, Євросоюз вимагає від Росії і бойовиків відкрити доступ через лінію розмежування на Донбасі для представників спостережної місії ОБСЄ і гуманітарних організацій.

Також 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.