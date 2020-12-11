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Боевики сегодня трижды нарушали перемирие, силы ООС не отвечали

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

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Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Сегодня оккупационные силы вблизи Марьинки открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Кроме того, из стрелкового оружия российские наемники нарушали "тишину" возле Водяного и Зайцево.

Также на Донбассе продолжают разминировать прифронтовую территорию. С начала суток украинские саперы разминировали почти 5 гектаров территории и изъяли 86 взрывоопасных предметов.

Напомним, украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе. Наемники делают огневые позиции для пулеметчиков и ПТРК.

Добавим, вчера на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

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