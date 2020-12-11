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Бойовики сьогодні тричі порушували перемир'я, сили ООС не відповідали

Автор: Дмитро Левицький

З початку 11 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували 3 випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.

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Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

Сьогодні окупаційні сили поблизу Мар'їнки відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Крім того, зі стрілецької зброї російські найманці порушували "тишу" біля Водяного та Зайцевого.

Також на Донбасі продовжують розміновувати прифронтову територію. З початку доби українські сапери розмінували майже 5 гектарів території та вилучили 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала, що проросійські бойовики обладнують свої позиції під час перемир'я на Донбасі. Найманці роблять вогневі позиції для кулеметників та ПТРК.

Додамо, вчора на Донбасі бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед українських військових не було зафіксовано.

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