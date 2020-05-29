Боевики сегодня 5 раз нарушали тишину на Донбассе

С начала 29 мая на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

По данным штаба сегодня под вражеский обстрел попадали позиции украинский военных в районе Богдановки, Невельского, Старогнатовки, Лебединского и Крымского. На участках разведения сил режим тишины соблюдался.

Оккупационные силы открывали огонь из подствольных и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Чтобы прекратить активность боевиков, подразделения Объединенных сил отвечали огнем из имеющегося оружия. Потери оккупантов сейчас уточняются.

Напомним, вчера украинские военные ликвидировали четырех пророссийских боевиков и уничтожили миномет противника.

Также РБК-Украина писало, что умершего командира 1-й танковой бригады Юрия Межакова наградили орденом.

Кроме того, недавно подразделения ООС на Донбассе сбили российский беспилотник, который подняли в воздух оккупационные силы.