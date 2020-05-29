Бойовики сьогодні 5 разів порушували тишу на Донбасі

З початку 29 травня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

За даними штабу сьогодні під ворожий обстріл потрапляли позиції український військових в районі Богданівки, Невельського, Старогнатівки, Лебединського та Кримського. На ділянках розведення сил режим тиші дотримувався.

Окупаційні сили відкривали вогонь з підствольних та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Щоб припинити активність бойовиків, підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем з наявної зброї. Втрати окупантів зараз уточнюються.

Нагадаємо, вчора українські військові ліквідували чотирьох проросійських бойовиків та знищили міномет противника.

Також РБК-Україна писало, що померлого командира 1-ї танкової бригади Юрія Межакова нагородили орденом.

Крім того, нещодавно підрозділи ООС на Донбасі збили російський безпілотник, який підняли у повітря окупаційні сили.