Боевики из РПГ обстреляли жилые районы в Луганской области

Боевики вблизи населенного пункта Хутор Вольный Луганской области из вооружения калибра 82 мм обстреляли жилые районы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в результате обстрела был поврежден жилой дом местной жительницы.

"Примерно в пять утра я услышала взрыв, практически сразу что-то попало в крышу. Обломки боеприпасов постоянно попадают мне во двор, но на этот раз все было серьезно. Украинские военные помогают убирать мне это все", - рассказала пострадавшая.

Как отмечают военные, противник обстреливал местных жителей из РПГ-7, но вместо боевой части использовал мину 82 калибра.

Напомним, боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4. В результате обстрела боевиков повреждено жилые дома. В частности, сегодня утром со стороны города Золотое-5 (территория временно подконтрольная Луганской народной республике) боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района.

Добавим, с начала текущих суток, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный.