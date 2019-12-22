На Донбассе утром ранили украинского военного

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Раненого военнослужащего доставили в госпиталь

С начала текущих суток, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, российско-оккупационные войска уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики после 6-ти часов утра из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе Песков. Позже оккупанты из гранатометов и стрелкового вооружения стреляли по украинским военным вблизи Крымского.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. Раненого воина госпитализировали в мобильный госпиталь.

"Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 декабря, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз открывали огонь по украинским позициям, вопреки режиму прекращения огня на Донбассе. При этом оккупанты применили запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го калибра. Вчера ни один украинский воин не пострадал.