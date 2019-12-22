Бойовики з РПГ обстріляли житлові райони Луганської області

Бойовики поблизу населеного пункту Хутір Вільний Луганській області з озброєння калібру 82 мм обстріляли житлові райони. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що в результаті обстрілу було пошкоджено житловий будинок місцевої жительки.

"Приблизно о п'ятій ранку я почула вибух, практично відразу щось потрапило на дах. Уламки боєприпасів постійно потрапляють мені у двір, але на цей раз все було серйозно. Українські військові допомагають прибирати мені це все", - розповіла постраждала.

Як зазначають військові, противник обстрілював місцевих жителів з РПГ-7, але замість бойової частини використовував міну калібру 82.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4. В результаті обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки. Зокрема, сьогодні вранці з боку міста Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна Луганської народній республіці) бойовики з мінометів калібром 82 мм обстріляли Золоте-4 Попаснянського району.

Додамо, з початку поточної доби, 22 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був поранений один український військовий.