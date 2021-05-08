Боевики разместили более 250 единиц военной техники с нарушением линии отвода на Донбассе

Украинская сторона СЦКК в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила о вооружении и военной технике вооруженных формирований РФ за пределами выделенных мест хранения на Донбассе . Их зафиксировал беспилотник ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС .

Так, 213 единиц вооружения и военной техники находится на полигонах вблизи населенных пунктов Мусинск, Мирное и Бугаевка. Еще 45 единиц - на полигоне вблизи населенного пункта Покровка.

"Приобрело систематический характер препятствование со стороны российских наемников работе патрулей СММ ОБСЕ. Целью таких действий является задержка и не допущение патрулей к местам или объектам, на которых готовятся или осуществляются различные нарушения и провокации. На блокпосту возле Старомихайловки наемники РФ запретили проезд патрулю Миссии", - говорится в сообщении.