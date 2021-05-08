ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики розмістили понад 250 одиниць військової техніки з порушенням лінії відведення на Донбасі

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 11:43
Бойовики розмістили понад 250 одиниць військової техніки з порушенням лінії відведення на Донбасі Фото: бойовики порушують лінії відведення озброєння на Донбасі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона СЦКК у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомила про озброєння та військову техніку збройних формувань РФ за межами виділених місць зберігання на Донбасі. Їх зафіксував безпілотник ОБСЄ.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, 213 одиниць озброєння та військової техніки знаходиться на полігонах поблизу населених пунктів Мусінськ, Мирне та Бугаївка. Ще 45 одиниць - на полігоні поблизу населеного пункту Покровка.

"Набуло систематичного характеру перешкоджання з боку російських найманців роботі патрулів СММ ОБСЄ. Метою таких дій є затримка та не допущення патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації. На блокпосту біля Старомихайлівки найманці РФ заборонили проїзд патрулю Місії", - йдеться в повідомленні.

Раніше на Донбасі зафіксували розміщення на окупованій території реактивних систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Відведення озброєння
NEWS
В Україні сьогодні відзначають День пам'яті і примирення: що відомо
В Україні сьогодні відзначають День пам'яті і примирення: що відомо
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена