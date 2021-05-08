Бойовики розмістили понад 250 одиниць військової техніки з порушенням лінії відведення на Донбасі

Українська сторона СЦКК у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомила про озброєння та військову техніку збройних формувань РФ за межами виділених місць зберігання на Донбасі . Їх зафіксував безпілотник ОБСЄ.

Про це повідомили у прес-центрі ООС .

Так, 213 одиниць озброєння та військової техніки знаходиться на полігонах поблизу населених пунктів Мусінськ, Мирне та Бугаївка. Ще 45 одиниць - на полігоні поблизу населеного пункту Покровка.

"Набуло систематичного характеру перешкоджання з боку російських найманців роботі патрулів СММ ОБСЄ. Метою таких дій є затримка та не допущення патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації. На блокпосту біля Старомихайлівки найманці РФ заборонили проїзд патрулю Місії", - йдеться в повідомленні.