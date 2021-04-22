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Бойовики розміщують "Гради" за лініями відведення на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Четвер 22 квітня 2021 10:08
Бойовики розміщують "Гради" за лініями відведення на Донбасі Фото: спостерігачі ОБСЄ зафіксували 12 "Градів" бойовиків за межами лінії відведення(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Спеціальна моніторингова Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксували розміщення на окупованій території реактивних систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення. Все було зафіксовано 12 таких РСЗВ.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 21 квітня.

Так, безпілотник ОБСЄ зафіксував 6 "Градів" біля Каютиного (47 км від Донецька), ще 6 були розміщені біля Чернухино (64 км від Луганська).

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС заявив, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію на Донбасі і в Криму більш ніж тривожною.

У той же час в Держдумі Російської Федерації допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 8 разів .html " >порушували режим припинення вогню. Ще три обстріли противник здійснив з початку поточної доби. Українські військові не постраждали.

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