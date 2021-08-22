Боевики размещают на Донбассе танки и минометы, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ видели 7 танков и 3 миномета, которые были размещены в нарушение линий отвода на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

"В зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено", - уточнили в ОБСЕ.

Речь идет о танках Т-72 и минометах "Сани" 120-го калибра. Их разместили оккупанты на полигоне вблизи н. п. Бойковское (бывшее Тельманово)

Также беспилотники ОБСЕ засекли вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

На полигоне боевиков в Бойковском наблюдатели заметили 5 минометов "Сани".

Еще один танк Т-72 боевики разместили в Юрьевке в Луганской области.