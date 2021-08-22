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Бойовики розміщують на Донбасі танки й міномети, - ОБСЄ

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі розміщують військову техніку на окупованій території, порушивши домовленості про відведення озброєння. Організація з безпеки і співробітництва в Європі засікла танки й міномети в Донецькій та Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 21 серпня.

Спостерігачі ОБСЄ бачили 7 танків і 3 міномети, які були розміщені в порушення ліній відведення на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області.

"У зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено", - уточнили в ОБСЄ.

Йдеться про танки Т-72 і міномети "Сани" 120-го калібру. Їх розмістили окупанти на полігоні поблизу н. п. Бойківське (колишнє Тельманове)

Також безпілотники ОБСЄ засікли озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння.

На полігоні бойовиків у Бойківському спостерігачі помітили 5 мінометів "Сани".

Ще один танк Т-72 бойовики розмістили в Юр'ївці в Луганській області.

Нагадаємо, що бойовики розміщують танки, "Гради", ЗРК і гаубиць на Донбасі. Їх нещодавно помітили спостерігачі ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики оголосили збори перед Днем Незалежності України. У розвідці пояснили навіщо.

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Донбас