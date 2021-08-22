Бойовики розміщують на Донбасі танки й міномети, - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ бачили 7 танків і 3 міномети, які були розміщені в порушення ліній відведення на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області.

"У зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено", - уточнили в ОБСЄ.

Йдеться про танки Т-72 і міномети "Сани" 120-го калібру. Їх розмістили окупанти на полігоні поблизу н. п. Бойківське (колишнє Тельманове)

Також безпілотники ОБСЄ засікли озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння.

На полігоні бойовиків у Бойківському спостерігачі помітили 5 мінометів "Сани".

Ще один танк Т-72 бойовики розмістили в Юр'ївці в Луганській області.