Бойовики поранили українського військового на Донбасі

Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Упродовж минулої доби, 19 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Стан його здоров’я задовільний.

За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Північ” російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат та поранень серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 листопада, бойовики один раз порушили режим "тиші". В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.