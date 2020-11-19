ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ОБСЕ зафиксировала два нарушения перемирия на Донбассе за сутки

Донбасс, Четверг 19 ноября 2020 03:24
ОБСЕ зафиксировала два нарушения перемирия на Донбассе за сутки
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Все нарушения - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Оба нарушения были зафиксированы в направлении Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период в Донецкой области также были два нарушения.

В то же время в Луганской области обстрелы не фиксируют с 14 ноября.

Всего с начала договоренностей Трехсторонней контактной группы 27 июля ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2427 нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 18 ноября соблюдался режим тишины.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник. Обстоятельства гибели выясняются.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ОБСЕобстрел

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь