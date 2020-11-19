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Боевики ночью открывали огонь вблизи Марьинки

Донбасс, Четверг 19 ноября 2020 07:26
Боевики ночью открывали огонь вблизи Марьинки
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

На протяжении прошлых суток, 18 ноября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка боевики применили стрелковое оружие.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 16 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник. Обстоятельства гибели расследуются.

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