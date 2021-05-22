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Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе

Автор: Даша Харченко

Вблизи Луганского на Донбассе в результате вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения. Их доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В полосе ответственности ОТУ" Север”, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, три военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное.

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Напомним, в пятницу, 21 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики пять раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Добавим, что боевики мешают ОБСЕ нормально работать и создают укрепления на Донбассе. Укрепление позиций боевиков зафиксировали в районе Песков.

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