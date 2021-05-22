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Бойовики поранили трьох українських військових на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Поблизу Луганського на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу троє українських військовослужбовців отримали поранення. Їх доправили в лікарню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"У смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗС України отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Військовим оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я українських захисників задовільний.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 21 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Додамо, що бойовики заважають ОБСЄ нормально працювати і створюють укріплення на Донбасі. Зміцнення позицій бойовиків зафіксували в районі Пісків.

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