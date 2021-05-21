Боевики пять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

В пятницу, 21 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе . Боевики пять раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Новоселовка. Оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Песков боевики совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а вблизи поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.