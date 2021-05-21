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Боевики пять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Пятница 21 мая 2021 17:36
Боевики пять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 21 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики пять раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Новоселовка. Оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Песков боевики совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а вблизи поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки, 20 мая, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. О потерях среди украинских военных не сообщалось.

Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику на Донбассе. Боевики стягивают танки в Донецкой области.

Добавим, что боевики мешают ОБСЕ нормально работать и создают укрепления на Донбассе. Укрепление позиций боевиков зафиксировали в районе Песков.

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