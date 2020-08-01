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Бойовики в п'ятницю чотири рази порушували перемир'я на Донбасі

Донбас, Субота 01 серпня 2020 07:16
Бойовики в п'ятницю чотири рази порушували перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі ( lickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Протягом минулої доби, 31 липня, проросійські бойовики чотири рази порушили домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Ніхто з українських військових не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

"Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

В штабі ООС запевняють, що ситуація повністю контрольована.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 123 порушення на Донбасі за чотири дні перемир'я.

На Донбасі з 27 липня набула чинності загальне перемир'я.

При цьому щодня на Донбасі бойовики здійснюють кілька неточних обстрілу позицій українських військовий, які, в свою чергу, у Збройних силах України називають несистемними і контрольованими.

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