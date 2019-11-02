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Боевики в пятницу 13 раз нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 07:10
Боевики в пятницу 13 раз нарушили перемирие на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных не зафиксировали

На Донбассе в пятницу, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Старогнатовки, Талаковки, Новогнатовки, Водяного и Марьинки. Кроме того, обстреливали украинских военных в районе Майорска, Луганского, Новолуганского, Хутора Свободного, Троицкого.

"Вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом.

РБК-Украина писало, что по данным украинской разведки, командование боевиков на Донбассе усиливает силы на передовой за счет переброска танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

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