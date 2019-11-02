Бойовики у п'ятницю 13 разів порушили перемир'я на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі у п'ятницю, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Зорема, обстріли зафіксовані поблизу Старогнатівки, Талаківки, Новогнатівки, Водяного та Мар'їнки. Крім того, обстрілювали українських військових в районі Майорська, Луганського, Новолуганського, Хутора Вільного, Троїцького.

"Вчора, 1 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.