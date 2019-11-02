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Бойовики у п'ятницю 13 разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 07:10
Бойовики у п'ятницю 13 разів порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі у п'ятницю, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Зорема, обстріли зафіксовані поблизу Старогнатівки, Талаківки, Новогнатівки, Водяного та Мар'їнки. Крім того, обстрілювали українських військових в районі Майорська, Луганського, Новолуганського, Хутора Вільного, Троїцького.

"Вчора, 1 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили розведення сил в Золотому.

РБК-Україна писало, що за даними української розвідки, командування бойовиків на Донбасі посилює сили на передовій за рахунок перекидання танків і 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика".

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