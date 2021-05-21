Бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі
У п'ятницю, 21 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Новоселівка. Окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Пісків бойовики здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
У районі Водяного російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а поблизу селища Гнутове - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, за минулу добу, 20 травня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. Про втрати серед українських військових не повідомлялося.
Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала важку техніку на Донбасі. Бойовики стягують танки в Донецькій області.
Додамо, що бойовики заважають ОБСЄ нормально працювати і створюють укріплення на Донбасі. Зміцнення позицій бойовиків зафіксували в районі Пісків.