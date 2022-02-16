Фото: Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)

В среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.