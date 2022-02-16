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Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 февраля 2022 17:17
Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе Фото: Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были совершены по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки. Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лобачево оккупанты задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В сторону Луганского российско-оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В штабе добавили, что рубежи украинских подразделений остались прежними, а ситуация в районе ООС контролируемая.

Напомним, за минувшие сутки, 15 февраля, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Сутками ранее двое украинских военных получили ранения.

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