Боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ на свои блокпосты

В Донецкой области вблизи оккупированных Заиченко и Новоазовска на выходных боевики ограничили доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) к своим блокпостам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии.

Сообщается, что 16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству Украины, 93 км на юг от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулям миссии в проезде на юг к н.п. Саханка (неподконтрольный правительству Украины, 97 км на юг от Донецка) и на запад к н.п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтролен Киеву, 92 км на юг от Донецка).

Причиной боевики назвали "опасные условия" и то, что "продолжаются работы по разминированию".

"16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юг от Донецка) члены российских вооруженных формирований отказывали патрулям миссии в проезде, ссылаясь на то, что "идут учения", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, 17 ноября на блокпосте, расположенном на северо-восток от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км на северо-восток от Донецка), двое вооруженных боевиков "позволили патрулю миссии проехать только после проведения осмотра багажников автомобилей СММ".

Напомним, 17 ноября сообщалось, что миссия ОБСЕ в 1,8 км к северу от Петровского видела 2 взрыва (один из которых они также слышали) на расстоянии около 1,7 км к юго-западу (по оценке, контролируемые подрывы).

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Разведение началось 9 ноября.