Бойовики не пустили спостерігачів СММ ОБСЄ на свої блокпости

В Донецькій області поблизу окупованих Заїченка та Новоазовська на вихідних бойовики обмежили доступ спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) до своїх блокпостів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт місії.

Повідомляється, що 16 і 17 листопада на блокпості північніше н. п. Заїченко (непідконтрольний уряду України, 93 км на південь від Донецька) озброєні члени збройних формувань у черговий раз відмовили патрулям місії в проїзді на південь до н. п. Саханка (непідконтрольна уряду України, 97 км на південь від Донецька) і на захід до н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний Києву, 92 км на південь від Донецька).

Причиною бойовики назвали "небезпечні умови" і те, що "тривають роботи з розмінування".

"16 і 17 листопада на блокпості північніше н. п. Новоазовськ (непідконтрольний уряду, 102 км на південь від Донецька) члени російських збройних формувань відмовляли патрулям місії в проїзді, посилаючись на те, що "йдуть навчання", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Крім того, 17 листопада на блокпості, розташованому на північний схід від Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька), двоє озброєних бойовиків "дозволили патрулю місії проїхати тільки після проведення огляду багажників автомобілів СММ".

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що місія ОБСЄ у 1,8 км на північ від Петровського бачила 2 вибухи (один з яких вони також чули) на відстані близько 1,7 км на південний-захід (за оцінкою, контрольовані підриви).

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні подтвердила, що на Донбасі завершено відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Розведення почалося 9 листопада.