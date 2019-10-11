ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе проводят паспортизацию силовых структур, - ГУР

Новости » Общество    11.10.2019 - 15:13
Боевики на Донбассе проводят паспортизацию силовых структур, - ГУР
Иллюстративное фото (youtube.com vice news)

До конца года все "силовики" боевиков должны получить гражданство РФ

Командование боевиков на Донбассе продолжают принимать меры по ускорению "паспортизации" личного состава всех "силовых структур". Об этом сообщает Главное управление разведки.

Сообщается, что все "силовики" боевиков должны получить российское гражданство до конца года. Где показатель "паспортизации" будет плохим, боевики планируют ввести взыскания для командиров соединений.

"В связи с этим, в частности, вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений, где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложения взысканий вплоть до увольнения с военной службы. Кроме того, до 1 ноября ко всем так называемым "силовикам" будет сообщено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае получения российского гражданства до конца текущего года", - сообщили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донбасса с 1 октября планировали ввести новые правила прохождения военной службы. В частности, в подразделениях боевиков должны служить только военнослужащие с российскими паспортами.

Напомним, за прошлые сутки, 10 октября, боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Никакой сдачи национальных интересов Украины не будет, - Зеленский Россия будет поддерживать любые усилия для достижение мира на Донбассе, - Путин
Новости Украины Донбассразведкабоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь