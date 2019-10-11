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Бойовики на Донбасі проводять паспортизацію силових структур, - ГУР

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 15:13
Бойовики на Донбасі проводять паспортизацію силових структур, - ГУР
Ілюстративне фото (youtube.com vice news)

До кінця року всі "силовики" бойовиків повинні отримати громадянство РФ

Командування бойовиків на Донбасі продовжують вживати заходи щодо прискорення "паспортизації" особового складу всіх "силових структур". Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Повідомляється, що всі "силовики" бойовиків повинні отримати російське громадянство до кінця року. Де показник "паспортизації" буде поганим, бойовики планують ввести стягнення для командирів з'єднань.

"У зв'язку з цим, зокрема, запроваджується практика щомісячного заслуховування на засіданнях атестаційних комісій тих командирів з'єднань, де показник "паспортизації" буде поганим, з подальшим прийняттям рішень про накладення стягнень аж до звільнення з військової служби. Крім того, до 1 листопада до всіх так званих "силовиків" буде повідомлено під підпис персональне попередження про звільнення зі служби у разі отримання російського громадянства до кінця поточного року", - повідомили в ГУР.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Донбасу з 1 жовтня планували ввести нові правила проходження військової служби. Зокрема, у підрозділах бойовиків повинні служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 жовтня, бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один український військовий.

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