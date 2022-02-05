Боевики не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории
Боевики продолжают препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе. На этот раз они не пропускали наблюдателей на блокпосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
О пересечении СММ предварительно известила, хотя и не обязана это делать.
Запрет доступа произошел в 11:03 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской.
Член вооруженных формирований не пропустил 3 сотрудников миссии на неподконтрольные правительству районы, объясняя это "отсутствием предварительного уведомления о количестве членов СММ, которые будут осуществлять пересечение".
"Из-за этого сотрудники миссии не смогли пройти на неподконтрольные правительству районы и вернулись на базу в подконтрольном правительству Северодонецке", - отмечает в отчете СММ.
Напомним, в районе поселка Степовое в Луганской области боевики глушили беспилотник наблюдателей.