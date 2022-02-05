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Боевики не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории

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Донбасс, Суббота 05 февраля 2022 07:13
Боевики не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Фото: боевики препятствовали ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Артур Родивилов

Боевики продолжают препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе. На этот раз они не пропускали наблюдателей на блокпосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

О пересечении СММ предварительно известила, хотя и не обязана это делать.

Запрет доступа произошел в 11:03 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской.

Член вооруженных формирований не пропустил 3 сотрудников миссии на неподконтрольные правительству районы, объясняя это "отсутствием предварительного уведомления о количестве членов СММ, которые будут осуществлять пересечение".

"Из-за этого сотрудники миссии не смогли пройти на неподконтрольные правительству районы и вернулись на базу в подконтрольном правительству Северодонецке", - отмечает в отчете СММ.

Напомним, в районе поселка Степовое в Луганской области боевики глушили беспилотник наблюдателей.

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