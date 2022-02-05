ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики не пропустили патруль спостерігачів ОБСЄ на окуповані території

Новость на русском →
Донбас, Субота 05 лютого 2022 07:13
Бойовики не пропустили патруль спостерігачів ОБСЄ на окуповані території Фото: бойовики перешкоджали ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики продовжують перешкоджати місії ОБСЄ на Донбасі. Цього разу вони не пропускали спостерігачів на блокпосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Про перетин СММ попередньо сповістила, хоча і не зобов'язана це робити.

Заборона доступу сталася об 11:03 на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської.

Член збройних формувань не пропустив 3 співробітників місії на непідконтрольні уряду райони, пояснюючи це "відсутністю попереднього повідомлення про кількість членів СММ, які будуть здійснювати перетин".

"Через це співробітники місії не змогли пройти на непідконтрольні уряду райони і повернулися на базу в підконтрольному уряду Сєвєродонецьку", - зазначає у звіті СММ.

Нагадаємо, у районі селища Степове в Луганській області бойовики глушили безпілотник спостерігачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Донбас
NEWS
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США