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Не пропускали наблюдателей и глушили БПЛА, - ОБСЕ о действиях боевиков на Донбассе

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Украина, Пятница 07 января 2022 04:20
Не пропускали наблюдателей и глушили БПЛА, - ОБСЕ о действиях боевиков на Донбассе Фото: боевики препятствовали ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжают препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе. На этот раз они не пропускали наблюдателей и глушили беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 6 января.

Возле Старомихайловки вооруженные формирования РФ не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост, несмотря на то, что пешеходы свободно пересекали его.

"Два вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии на запад в населенный пункт. Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, как гражданские лица пересекали его пешком", - говорится в отчете.

А в районе поселка Степовое в Луганской области боевики глушили беспилотник наблюдателей.

"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS во время полета над районами вблизи н. п. Степовое", - уточнили в ОБСЕ.

Напомним, что боевики на Донбассе воспользовались праздниками и усилили свои позиции вдоль линии соприкосновения. Речь идет об усилении позиций разведки, увеличении числа снайперов и вооружения.

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