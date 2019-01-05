Боевики не пропустили ОБСЕ к железнодорожной станции "Красная могила"

Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

На Донбассе боевики приказали патрулю СММ немедленно покинуть район

Боевики НВФ на Донбассе, 31 декабря 2018 года, в пункте пропуска на границе в Вознесеновке а также на железнодорожной станции "Красная Могила" не пропустили патруль СММ ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центру штаба ООС в Facebook.

Указано, что 31 декабря прошлого года, в пункте пропуска на границе в Вознесеновке, а также на железнодорожной станции "Красная могила" в этом же населенном пункте, где наблюдатели зафиксировали ориентировочно 20 неподвижных железнодорожных вагонов для перевозки угля (увидеть, вагоны были полными/пустыми, не удалось), невооруженные новобранцы вооруженных формирований Российской Федерации приказали патрулю СММ немедленно покинуть район и железнодорожную станцию.

Сообщается, что 2 января на подъезде к поселкк Софиевка (бывшее Карло-Марксово), на неподконтрольной властям Украины территории Донецкой области, два вооруженных наемника вооруженных формирований РФ остановили патруль миссии и отказали в дальнейшем проезде, ссылаясь на то, что этот район является “военной территорией”. Двое других оккупантов словесно оскорбляли сотрудников СММ, которые находились в другом автомобиле.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала размещение тяжелого вооружения с нарушением линии разграничения, которая определена Минскими договоренностями.