Бойовики не пропустили ОБСЄ до залізничної станції "Червона могила"

Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

На Донбасі бойовики наказали патрулю СММ негайно залишити район

Бойовики НЗФ на Донбасі, 31 грудня 2018 року, у пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці а також на залізничній станції "Червона Могила" не пропустили патруль СММ ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначено, що 31 грудня минулого року, у пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці, а також на залізничній станції "Червона могила" в цьому ж населеному пункті, де спостерігачі зафіксували орієнтовно 20 нерухомих залізничних вагонів для перевезення вугілля (побачити, чи були вагони повними/порожніми, не вдалося), неозброєні найманці збройних формувань Російської Федерації наказали патрулю СММ негайно залишити район та залізничну станцію.

Повідомляється, що 2 січня на під’їзді до селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове), на непідконтрольній владі України території Донецької області, два озброєні найманця збройних формувань РФ зупинили патруль місії і відмовили в подальшому проїзді, посилаючись на те, що цей район є “військовою територією”. Два інші окупанти словесно ображали співробітників СММ, які перебували в іншому автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала розміщення важкого озброєння з порушенням лінії розмежування, яка визначена Мінськими домовленостями.