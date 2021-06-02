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Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на двух блокпостах

Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжают препятствовать свободному передвижению на Донбассе наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз, российские наемники препятствовали передвижению ОБСЕ на двух блокпостах в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 1 июня.

31 мая боевики не пропустили патруль ОБСЕ на блокпосте вблизи н. п. Бессарабка. Уточняется, что член вооруженных формирований не разрешил патрулю Мисси проехать на юг в направлении н. п. Новоазовск.

Мотивировали такое решение российские наемники "приказами от командиров". В то же время в СММ уточняют, что видели, как гражданские автомобили свободно пересекали блокпост в обоих направлениях.

Такая же ситуация произошла на блокпосте боевиков возле н. п. Новая Марьевка в Донецкой области. Там член вооруженных формирований не разрешил патрулю Мисси проехать на юг в направлении н. п. Шевченко.

В ОБСЕ уточняют, что на этот раз боевики сослались на проведение работ по разминированию в этом районе.

"Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданские автомобили пересекали его (блокпост, - ред.) в обоих направлениях", - уточняют в Миссии.

Напомним, в ОБСЕ зафиксировали почти сотню нарушений на Донбассе за сутки. Там гремели взрывы и были слышны выстрелы в районе Золотого и Широкино.

Ранее сообщалось, что боевики получают тяжелое вооружение из России. Речь идет об оружии российского производства.

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