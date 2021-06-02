Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на двух блокпостах

31 мая боевики не пропустили патруль ОБСЕ на блокпосте вблизи н. п. Бессарабка. Уточняется, что член вооруженных формирований не разрешил патрулю Мисси проехать на юг в направлении н. п. Новоазовск.

Мотивировали такое решение российские наемники "приказами от командиров". В то же время в СММ уточняют, что видели, как гражданские автомобили свободно пересекали блокпост в обоих направлениях.

Такая же ситуация произошла на блокпосте боевиков возле н. п. Новая Марьевка в Донецкой области. Там член вооруженных формирований не разрешил патрулю Мисси проехать на юг в направлении н. п. Шевченко.

В ОБСЕ уточняют, что на этот раз боевики сослались на проведение работ по разминированию в этом районе.

"Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданские автомобили пересекали его (блокпост, - ред.) в обоих направлениях", - уточняют в Миссии.