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Россия завозит на Донбасс новое артиллерийское и стрелковое вооружение, - разведка

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Донбасс, Вторник 01 июня 2021 15:50
Россия завозит на Донбасс новое артиллерийское и стрелковое вооружение, - разведка Фото: Россия поставляет на Донбасс новое вооружение (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По информации разведки, Россия поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей артиллерийское и стрелковое вооружение, а также боеприпасы. Партии вооружений завозятся на оккупированный Донбасс через неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.

"В то же время под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений", - добавили в Минобороны.

Также оккупационные войска на Донбассе минируют прилегающую к линии фронта территорию. Для этого применяются запрещенные международными конвенциями мины российского производства.

"Это создает дополнительную опасность для гражданского населения", - отметили в министерстве.

Напомним, до этого разведка сообщала, что боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение, а также готовят минометные обстрелы позиции украинских военных.

Добавим, вчера пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

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