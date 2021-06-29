Боевики не пропускала ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники

По информации ОБСЕ, инциденты произошли в период с вечера 25 июня по 27 июня. Перемещению наблюдателей миссии мешали вооруженные формирования 26 июня.

На блокпосте вооруженных формирований у н. п. Заиченко вооруженный боевик не пропустил наблюдателей в район Пикузы (бывший Коминтерново, неподконтрольный правительству) и в направлении Саханки в Донецкой области.

Свое поведение он оправдал тем, что делает это "по соображениям безопасности СММ". Наблюдатели так и не смогли попасть в эти населенные пункты.

В тот же день на железнодорожной станции "Червона Могила" в н. п. Вознесеновка

(бывший Червонопартизанск) в Луганской области двое боевиков препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ.

"Два явно вооруженных члена вооруженных формирований сказали команде СММ покинуть тот район, мотивировав это отсутствием разрешения от командиров", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Кроме того, в ОБСЕ сообщают, что боевики глушили сигналы беспилотников Миссии. Это произошло 27 июня в районе Спартака, Петровского и Донецка.