Взрывы на Донбассе и обстрелы из пулеметов: ОБСЕ сообщила о 154 нарушениях на выходных

На Донбассе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 154 нарушения режима прекращения огня в период с 25 по 27 июня. В Луганской и в Донецкой области гремели взрывы и осуществлялись обстрелы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 28 июня.

Больше всего нарушений режима прекращения огня произошло в Луганской области. Наблюдатели сообщают о том, что их было 81, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство этих нарушений произошло в районе Золотого, а также в районе Попасной.

В Золотом наблюдатели слышали вечером 25 июня 10 взрывов неопределенного происхождения. Попасную в этот же вечер 16 раз обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и там прогремело 9 взрывов.

27 июня ночью в Золотом были слышны взрывы. Их насчитали 7. В Попасной слышали 7 очередей из крупнокалиберных пулеметов. Также сообщается, что 32 очереди из крупнокалиберных пулеметов слышали в районе оккупированного Первомайска.

В Донецкой области произошло 73 нарушения режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство этих нарушений произошло в районе разведения войск возле поселка Петровское, а также в районе шахты "Октябрьской".

В районе шахты 26 июня наблюдатели насчитали 20 взрывов неопределенного происхождения. В Петровском слышали многочисленные выстрелы из стрелкового оружия и 4 взрыва.