Бойовики не пропускала ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники

За інформацією ОБСЄ, інциденти сталися в період з вечора 25 червня по 27 червня. Переміщенню спостерігачів місії заважали збройні формування 26 червня.

На блокпості збройних формувань біля н.п. Заїченко озброєний бойовик не пропустив спостерігачів в район Пікузи (колишній Комінтернове, непідконтрольний уряду) і в напрямку Саханки в Донецькій області.

Свою поведінку він виправдав тим, що робить це "з міркувань безпеки СММ". Спостерігачі так і не змогли потрапити в ці населені пункти.

Того ж дня на залізничній станції "Червона Могила" в н.п. Вознесенівка

(колишній Червонопартизанськ) у Луганській області двоє бойовиків перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ.

"Два явно озброєних члена збройних формувань сказали команді СММ покинути той район, мотивувавши це відсутністю дозволу від командирів", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Крім того, в ОБСЄ повідомляють, що бойовики глушили сигнали безпілотників Місії. Це сталося 27 червня в районі Спартака, Петровського та Донецька.