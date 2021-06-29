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Бойовики не пропускала ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі заважали роботі спостерігачів з організації з безпеки і співробітництва в Європі на цих вихідних. Вони не пропускали їх на окупованій території та глушили сигнали безпілотників.

Про це гйдеться у звіті СММ ОБСЄ за 28 червня.

За інформацією ОБСЄ, інциденти сталися в період з вечора 25 червня по 27 червня. Переміщенню спостерігачів місії заважали збройні формування 26 червня.

На блокпості збройних формувань біля н.п. Заїченко озброєний бойовик не пропустив спостерігачів в район Пікузи (колишній Комінтернове, непідконтрольний уряду) і в напрямку Саханки в Донецькій області.

Свою поведінку він виправдав тим, що робить це "з міркувань безпеки СММ". Спостерігачі так і не змогли потрапити в ці населені пункти.

Того ж дня на залізничній станції "Червона Могила" в н.п. Вознесенівка
(колишній Червонопартизанськ) у Луганській області двоє бойовиків перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ.

"Два явно озброєних члена збройних формувань сказали команді СММ покинути той район, мотивувавши це відсутністю дозволу від командирів", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Крім того, в ОБСЄ повідомляють, що бойовики глушили сигнали безпілотників Місії. Це сталося 27 червня в районі Спартака, Петровського та Донецька.

Нагадаємо, що на Донбасі на вихідних ОБСЄ зафіксувала 154 порушення режиму припинення вогню. Там чули численні вибухи і обстріли з великокаліберних кулеметів.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі поранили українського воїна.

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Донбас