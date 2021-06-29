Украинский военный получил ранение под Новотошковским
Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в Попаснянском районе Луганской области. В результате один наш боец получил пулевое ранение.
Об этом сообщает ОТГ "Север" на своей странице в Facebook.
Известно, что обстрелы в район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" начались со стороны российских оккупантов сегодня, 29 июня, приблизительно в 20.30.
Боевики нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате один наш военный получил пулевое ранение.
"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
Бойцу оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.
"Состояние военнослужащего - средней тяжести", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним, что на Донбассе сегодня с утра соблюдался режим тишины. Это дало возможность передохнуть нашим воинам и заняться другими делами.
Ранее сообщалось, что 27 июня на Донбассе также ранили украинского военного. Это произошло в районе Старогнатовки. Там боевики стреляли из гранатометов.