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Украинский военный получил ранение под Новотошковским

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Украина, Вторник 29 июня 2021 00:25
Украинский военный получил ранение под Новотошковским Фото: на Донбассе ранили военного (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в Попаснянском районе Луганской области. В результате один наш боец получил пулевое ранение.

Об этом сообщает ОТГ "Север" на своей странице в Facebook.

Известно, что обстрелы в район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" начались со стороны российских оккупантов сегодня, 29 июня, приблизительно в 20.30.

Боевики нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате один наш военный получил пулевое ранение.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние военнослужащего - средней тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, что на Донбассе сегодня с утра соблюдался режим тишины. Это дало возможность передохнуть нашим воинам и заняться другими делами.

Ранее сообщалось, что 27 июня на Донбассе также ранили украинского военного. Это произошло в районе Старогнатовки. Там боевики стреляли из гранатометов.

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Украинский военный получил ранение под Новотошковским
Украинский военный получил ранение под Новотошковским
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