Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе

С начала текущих суток сегодня, 8 августа, боевики на Донбассе совершили 4 провокационных обстрела украинских позиций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В частности, около 01:00 ночи зафиксировано ведения огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 06:30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. После 09:25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие враждебных провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 7 августа, боевики в очередной раз нарушили бессрочное перемирие, проведя 10 обстрелов украинских позиций. Потерь среди бойцов ООС нет.

РБК-Украина писало, что вчера президент Владимир Зеленский звонил президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе.

Отметим, 6 августа около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойцов. Среди погибших старший матрос, помощник гранатометчика, 31-летний Александр Шарко и 21-летний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретарь СНБО Александр Данилюк после заявил, что это не останется без внимания.