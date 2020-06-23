Боевики продолжают минирование территорий вблизи Петровского

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают проводить минирование территорий вблизи участка разведения "Петровское", несмотря на минские соглашения. Кроме этого наблюдатели Миссии ОБСЕ зафиксировали размещение вооружения с нарушением линии отвода со стороны боевиков.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В пределах участка разведения №3 "Петровское" на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил 60 противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами данного участка в поле", - сообщили в ООС.

Также по информации украинской стороны общего центра по контролю и координации (СЦКК), боевики разместили вооружение с нарушением линии отвода вблизи поселков Минусинск, Победное и Мирное в Луганской области. В частности были размещены:

23 буксируемых гаубицы Д-30 "Жаба" (122 мм);

30 самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" (152 мм и 122 мм);

14 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (122 мм);

12 буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" (100 мм);

16 буксируемых гаубиц Д-20 и 2А65 "МстаБ" (152 мм);

14 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса";

7 минометов 2Б11 "Сани" (120 мм);

31 Т-64 и Т-72.

Также были выявлены как минимум 40 боевых машин пехоты.

Напомним, в период с 1 по 14 июня Миссия ОБСЕ впервые выявила более 870 противотанковых мин на оккупированной территории, большинство из которых были расположены вблизи населенных пунктов.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе двое украинских военных подорвались на мине вблизи Новотошковского.