Бойовики продовжують мінування територій поблизу Петрівського

Збройні формування Російської Федерації продовжують проводити мінування територій поблизу ділянки розведення "Петрівське", незважаючи на мінські угоди. Крім цього, спостерігачі Місії ОБСЄ зафіксували розміщення озброєння з порушенням лінії відводу з боку бойовиків.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

"В межах ділянки розведення №3 "Петрівське" на непідконтрольною уряду України на території БПЛА СММ виявив 60 протитанкових хв. Таку ж кількість протитанкових мін ТМ-62) виявив і за межами цієї ділянки в полі", - повідомили в ООС.

Також за інформацією української сторони спільного центру з контролю і координації (СЦКК), бойовики розмістили озброєння з порушенням лінії відводу поблизу селищ Мінусинськ, Переможне і Мирне у Луганській області. Зокрема були розміщені:

23 буксируються гаубиці Д-30 "Жаба" (122 мм);

30 самохідних гаубиць 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" (152 мм та 122 мм);

14 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" (122 мм);

12 буксируються протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" (100 мм);

16 буксируються гаубиць Д-20 і 2А65 "МстаБ" (152 мм);

14 зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" і 9К33 "Оса";

7 мінометів 2Б11 "Сани" (120 мм);

31 Т-64 і Т-72.

Також були виявлені як мінімум 40 бойових машин піхоти.

Нагадаємо, у період з 1 по 14 червня Місія ОБСЄ вперше виявила понад 870 протитанкових хв на окупованій території, більшість з яких були розташовані поблизу населених пунктів.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня двоє українських військових підірвалися на міні поблизу Новотошковского.