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Боевики продолжают блокировать пропуск через КПВВ "Марьинка"

Новости » Общество     16.06.2020 - 19:59
Боевики продолжают блокировать пропуск через КПВВ "Марьинка"
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Частично пропуск боевиками возобновлен в "Станице Луганской"

Боевики седьмые сутки продолжают блокировать пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Марьинка". При этом в "Станице Луганской" боевики восстановили частный пропуск.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в ООС, сегодня, 16 июня, пропуск через КПВВ "Станица Луганская" работал с 7:00 до 18:00. За это время в обе стороны были пропущены 155 граждан. При этом двоих человек боевики отказались пропускать на неподконтрольную Украине территорию.

"Оккупанты частично разблокировали перемещения людей в Луганской области. Никакой гарантии успешного пересечения линии разграничения нет, потому что захватчики при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются так называемыми "списками желаемых лиц". Таким образом, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях время от времени блокируются российскими наемниками", - говорится в сообщении.

Также в ООС отметили, что с 10 июня через КПВВ "Станица Луганская" оккупанты не пропустили 30 человек.

Напомним, украинская сторона восстановила пропуск через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня, при этом боевики несколько дней полностью саботировали пропуск граждан.

Как писало РБК-Украина, представители так называемой "ЛНР" начали пропуск через КПВВ абитуриентов для сдачи ВНО 13 июня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДонбассКПВВООС
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