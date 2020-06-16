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Бойовики продовжують блокувати пропуск через КПВВ "Маріїнка"

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 19:59
Бойовики продовжують блокувати пропуск через КПВВ "Маріїнка"
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Частково пропуск бойовиками відновлений у "Станиці Луганської"

Бойовики сьому добу продовжують блокувати пропуск громадян через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Маріїнка". При цьому в "Станиці Луганської" бойовики відновили приватний пропуск.

Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як зазначили в ООС, сьогодні, 16 червня, пропуск через КПВВ "Станиця Луганська" працював з 7:00 до 18:00. За цей час в обидві сторони були пропущені 155 громадян. При цьому двох осіб бойовики відмовилися пропускати на непідконтрольну Україні територію.

"Окупанти частково розблокували переміщення людей у Луганській області. Ніякої гарантії успішного перетину лінії розмежування немає, бо загарбники при наданні дозволу на перетин лінії розмежування керуються так званими списками бажаних осіб". Таким чином, спроби вільного переміщення людей в обох напрямках час від часу блокуються російськими найманцями", - йдеться в повідомленні.

Також в ООС зазначили, що з 10 червня через КПВВ "Станиця Луганська" окупанти не пропустили 30 чоловік.

Нагадаємо, українська сторона відновила пропуск через КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів повністю саботували пропуск громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, представники так званої "ЛНР" почали пропуск через КПВВ абітурієнтів для здачі ЗНО 13 червня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасКПВВООС
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