На Донбассе ранены четверо украинских военных

Иллюстративное фото (ООС)

Трое военных получили ранения и один - боевое травмирования

В течение прошлых суток, 20 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершал обстрелы вблизи Новотроицкого, неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, вблизи Водяного, вблизи Павлополя, неподалеку Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского, недалеко от Южного, вблизи Станицы Луганской, неподалеку Майорска, вблизи Новозвановки.

"За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня - недалеко от Водяного и Лебединского.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстреливая украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября. В миссии уточнили, что в Донецкой области зафиксировано 280 взрывов, тогда как в Луганской за последние двое суток не зафиксировано ни одного такого нарушения.