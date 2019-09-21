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Бойовики застосовують міномети на Донбасі, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 10:55
Бойовики застосовують міномети на Донбасі, - СЦКК
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 20 вересня двічі застосовували міномети

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації зафіксувала факти порушення мінських угод збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними відомства, у п'ятницю, 20 вересня, російські найманці випустили 10 мін калібру 82 мм по позиціям українських військових в районі населеного пункту Новозванівка. Також бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.

"Зазначені факти вкотре свідчать про небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню", - зазначили в СЦКК.

Бойовики застосовують міномети на Донбасі, - СЦКК

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 20 вересня, російсько-окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів отримали поранення четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що 19 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому найманці застосовували заборонені мінськими угодами міномети.

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