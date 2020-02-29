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Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 13:10
Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Позиции украинских военных обстреливали из минометов

С начала 29 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, после полуночи оккупанты применили минометы 120-го калибра против украинских военных в районе Невельского. Минометная активность также была зафиксирована в районе Лебединского, Орехово и Травневого, где боевики били из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи Красногоровки и Павлополя.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Украинские подразделения несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, применяя легкое пехотное вооружение.

Ситуация на Донбассе 29 февраля 2020

Ситуация на Донбассе по состоянию на 29 февраля 2020 года (mil.gov.ru)

Напомним, вчера, 28 февраля, на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный. Российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом была зафиксирована вражеская снайперская активность.

Также РБК-Украина писало, что российские пропагандисты распространяют фейковые сообщения, с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня.

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